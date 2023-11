Camila Queiroz critica busca pelo ‘corpo perfeito'

Camila Queiroz, de 30 anos, foi uma das estrelas do São Paulo Fashion Week, que se encerrou no último fim de semana. A atriz e modelo, que é casada com o também ator Klebber Toledo, celebrou a volta às passarelas. Queiroz lembra que voltar a desfilar em 2023 não estava nos seus planos: “Foi um convite que eu tinha aceitado para viver aquele momento especial com uma marca com a qual me conectei tanto”, conta ela, sobre o trabalho com a Bold Strap.

Camila conheceu a grife durante seu trabalho na série "Verdades Secretas", pois a marca era a responsável pelos figurinos de Angel, sua personagem.

Durante o evento, a gata exibiu os fios loiros e com mechas coloridas, e ainda celebrou a presença da diversidade de corpos na passarela “nos tempos atuais, em que ainda meninas morrem em macas buscando a perfeição”.

“Corpos perfeitos já não existem”, disse Camila.

“Ainda não é generalizado, mas acho que a gente já consegue trazer mais representatividade na passarela”, ressalta.

“Eu vivi os tempos da moda onde ser muito magra era realmente exigido”, lembrou ela, que começou como modelo aos 14 anos, em 2007.

“Era sacrificante, machucava a gente. Eu vi muitas meninas cometerem loucuras para ficarem magras para estarem na passarela”, refletiu.