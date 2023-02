Camila Queiroz rebate comentários sobre físico e desabafa

Camila Queiroz, estrela da série "Verdades Secretas", abriu o coração e conta que a experiência no meio artístico fez com que passasse a lidar melhor com mensagens desagradáveis. Mesmo assim, a atriz, de 29 anos de idade, admite que já evitou fazer determinados publicações nas redes sociais para evitar julgamentos.

“Já deixei de postar muita coisa, mas hoje em dia estou mais tranquila quanto a isso. Ainda assim, evito alguns conteúdos. E, sim, eu leio comentários que escrevem”, afirma ela, que será a protagonista de 'Amor Perfeito', próxima novela das 6 da TV Globo, com estreia prevista para 20 de março.

Segunda ela, os comentários sobre seu físico são recorrentes. “Se você olhar as minhas últimas fotos nas redes sociais, terão comentários dizendo ‘muito magra’. Entendi que essa é a minha genética”, afirma.

A esposa, do também ator Klebber Toledo, explica que o amadurecimento auxiliou no processo de autoaceitação. “Aprendi que sou assim e tenho que gostar de mim e me respeitar. Não posso deixar que as opiniões e maldades alheias tomem conta de mim”, diz.