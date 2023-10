Camila Rodrigues relembra relação com Bruno Galiasso: ‘Um pouco impulsivo’

A atriz Camila Rodrigues, de 40 anos, relembrou o seu casamento relâmpago com Bruno Gagliasso e avaliou o relacionamento, que terminou em 2008.

Os atores se conheceram nos bastidores da novela "América" (Globo), exibida em 2005, e logo engataram um romance. O casamento veio em seguida, quando Camila tinha 23 anos e ele 24.

Ao podcast "Papagaio Falante", que foi ao ar na essa semana, ela relembrou a relação.

“Na verdade, a gente era muito novinho, foi aquela paixão, a gente casou em pouquíssimo tempo, em seis meses estávamos casados, foi uma coisa, acho que brincar um pouco de boneca, foi um pouco impulsivo, muito novos”, analisou a atriz.

Natural de Santo André, em São Paulo, Camila confessa que apesar de tudo, não se arrepende. “Achei que foi super válido, a festa foi linda, mas um pouco inconsequente porque não estávamos preparados naquele momento, nem eu, nem ele”, diz.

Atualmente a artista é casada com o empresário Vinicius Campanario, com quem tem um bebê. Já Gagliasso é casado com Giovanna Ewbank, com quem tem três filhos.