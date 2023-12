Camilla de Lucas muda de opinião sobre ser atriz

A influenciadora Camilla de Lucas, passou a investir em vídeos de comédia, em 2020. Logo seus esquetes viralizaram e caíram nas graças do público e até de grandes artistas brasileira, como Regina Casé.

Em um dos seus vídeos a ex-BBB recebeu um mensagem de Casé, que mudou seu ponto de vista: “Você é atriz, você é muito atriz”, dizia a mensagem de Casé, seguida do comentário “gênia” no vídeo “Todo pagode tem”, que brincava com tipos de participantes de rodas de samba.

“Não tenho nenhum artista na família e, diferentemente de muita gente que já cresce neste meio, para mim, essa era uma possibilidade muito distante. Minha ficha realmente caiu quando eu passei a trabalhar com internet e recebi esta mensagem. A partir dali toda minha percepção sobre o meu trabalho mudou, porque nunca tinha pensado dessa forma. Mas, se a Regina Casé está dizendo, não vou discutir, né?”, reflete a carioca.

Camilla comenta que seu verdadeiro sonho era estar nas passarelas, mas que, agora, entende que este não é mais o caminho que quer trilhar.

“Eu tinha Naomi Campbell como inspiração e colecionava as fotos dela. Como eu sempre fui alta, todos diziam que eu deveria investir nisso... É um sonho antigo, que adormeci para focar em outras coisas”, diz ela, de olho no ano que está chegando.