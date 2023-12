Campeã do ‘BBB 23’, Amanda Meirelles sonha com carreira na TV

Quase um ano após o Big Brother Brasil (TV Globo), a campeã da edição, Amanda Meirelles, de 32 anos, revela o que fez com o prêmio, de R$ 2.880.000 e os sonhos para o futuro.

“Meu dinheiro está bem guardado. Eu estudo, investi em algumas aplicações. Uma parte eu deixo investida e outra, deixo circular. Só quem viveu com a falta do dinheiro sabe a importância que ele tem e morre de medo de perdê-lo”, disse a médica, em entrevista ao canal do também ex-BBB Rodrigo Mussi. Ao contrário do que muitos pensam, Amanda leva uma vida longe da ostentação:

“Tenho muito pé no chão. Até quando eu comecei a ter o meu salário como médica, eu aprendi a ter educação financeira”, justifica.

Apesar de já ter feito algumas participações em programas televisivos, como o "Encontro", com Patrícia Poeta, a loira está de olho no futuro e sonha com um contato fixo na TV.

“Estou estudando bastante para melhorar e me comunicar melhor. Sou uma pessoa curiosa e dedicada. Tenho vontade de estar na TV. Vou no ‘Encontro’ falar de bem-estar quando me chamam. Sou convidada e não sou uma apresentadora fixa. Mas tenho vontade, confesso. Se aparecer oportunidades, tenho muito interesse, porque acho que faz parte de um dos meus propósitos de vida. Seria um desafio”, diz.