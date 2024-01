Campeã do ‘BBB11’, Maria Melilo planeja voltar às telinhas

Maria Melilo foi a terceira mulher campeã da história do "Big Brother Brasil (BBB)" e conquistou o público com seu bom humor. Antes de entrar para o reality, a paulista atuava no teatro.

Dentro do programa, ela percorreu uma trajetória polêmica ao viver um triângulo amoroso, envolvendo-se com Maurício e, depois com Wesley, quando o primeiro foi eliminado no paredão.

O que a atriz não esperava era que Maurício retornasse depois de uma repescagem. Apesar da confusão, ela conta que não guardou mágoas.

“Não me arrependi de ter me aproximado do Wesley e nunca tive rancor do Mauricinho, até porque tudo que aconteceu entre a gente me ajudou a ganhar o prêmio. Não tenho nenhum arrependimento porque fiz tudo o que queria”, garante Maria.

Ao deixar a casa, Maria fez participações em programas como "Casseta & Planeta" e estrelou as peças "A Vida Como Ela É" e "Fragmentos Rodriguianos", além de escrever um livro.

Para 2024, Maria faz planos de retomar a carreira artística. “Estou estudando e me preparando para retomar para a área artística. Já tive experiências incríveis pós-reality. Estou com vontade de retornar para a TV e estudando algumas propostas.”