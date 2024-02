Cantora Lauana Prado também ajuda novos talentos

A cantora e compositora Lauana Prado retorna aos trabalhos após duas semanas (mais que merecidas) de férias. No fim de 2023, a sertaneja de 34 anos viralizou com a regravação de "Escrito nas Estrelas", sucesso de Tetê Espíndola (1985).

Muitos jovens conheceram a canção já na voz de Lauana. A regravação chegou a alcançar o top 50 do aplicativo de streaming de música Spotify.

Nascida em Goiânia, Lauana conta que tem uma relação especial com a canção: seus pais se casaram ao som da música. O sucesso “bem marcado em cartas de tarô” foi motivo de comemoração, mas não de surpresa para a artista. Luana avalia que estava no lugar certo na hora certa, porque traça estratégias para furar bolhas no meio musical. “Os resultados são proporcionais aos meus esforços”, diz.

“Eu regravei a música para colocá-la com uma sonoridade mais popular e dentro do universo do sertanejo. Reconfigurei para que ficasse interessante aos ouvintes dos dias de hoje”, afirma ela, que no ano passado foi indicada pela 3ª vez ao Grammy Latino.

Atualmente, Lauana também se dedica à gestão de carreira de novos artistas. As primeiras agenciadas são as irmãs mineiras Cristina e Cristiane, da dupla Cristinas. “Estou há 17 anos na estrada (como artista) e eu sempre soube qual era o meu caminho”, comenta ela, sobre a nova empreitada como empresária.