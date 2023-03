Cara Delevingne abre o jogo sobre o vício em drogas

Aos 30 anos, a modelo e atriz inglesa Cara Delevingne, está sóbria há quatro meses. A modelo disse que o momento em que foi flagrada desnorteada por paparazzi acabou ajudando-a a reconhecer que precisava de ajuda.

“Eu não estava bem”, disse à revista 'Vogue'. “É de partir o coração porque pensei estar me divertindo, mas em algum momento pensei: ‘Ok, não pareço bem’. Às vezes você precisa de um choque de realidade”, continuou.

Ela diz que as imagens causaram vergonha e serviram como um chamado para que ela se afastasse do álcool e das drogas. Cara foi internada na reabilitação no final do ano passado. A pandemia e o fim do relacionamento de 3 anos com a também atriz, Ashley Benson, agravaram o quadro. “Eu estava sozinha. Realmente sozinha. Foi um ponto baixo”, afirmou.

Para ela, as drogas lhe davam a sensação de se “sentir invencível”. Mas também a colocava em situações de risco. “Eu me colocava em perigo porque não me importava com a minha vida”, disse.

Segundo a loira, os problemas com a dependência começaram aos 7 anos de idade. Cara explicou que estava num casamento da família quando foi apresentada à bebida alcoólica.