Carla Diaz nega boatos de romance com Lucas Lucco

A atriz e ex-BBB Carla Diaz, de 32 anos, negou os boatos de que estaria tendo um affair com o cantor e ator Lucas Lucco, 32 anos, com quem vive um par romântico no filme "Rodeio Rock". No stories do Instagram, a atriz revelou que a informação é uma falta de respeito com seu trabalho e com ela como mulher.

“Eu acordo e já tem um monte de notificação com o meu nome e com fake news. É óbvio que eu tive que vir aqui desmentir, porque é um absurdo. Primeiro é uma falta de respeito como mulher e outra, falta de respeito com o meu trabalho”, disse a loira, que recentemente anunciou o fim do noivado com o deputado federal Felipe Becari.

“Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentira. Então, para você que gosta de história de ficção, de romance de ficção, eu indico assistir ao filme "Rodeio Rock", que está em todos os cinemas do Brasil”, acrescentou ela.