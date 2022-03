Carla Diaz nega estar em relacionamento abusivo

Aos 31 anos, Carla Diaz, foi às redes sociais negar os boatos de que teria sido vítima de uma agressão. No início da semana, o nome da atriz esteve entre os assuntos comentados no Twitter por internautas que afirmavam que ela havia sido agredida pelo atual namorado, Felipe Becari, 35.

“Estão mais uma vez criando mentiras sobre a minha vida pessoal, e desta vez com assunto extremamente sério. Abro meu direct, timeline do Twitter e marcações, só vejo suposições horrorosas onde supostamente eu sofri agressão. Isso é muito sério e uma grande mentira”, escreveu Diaz em seu Instagram.

“Nunca ficaria quieta com algo tão grave, diariamente mulheres sofrem com o feminicídio e é um absurdo ver pessoas inventando uma situação com um assunto tão sério! Não posso deixar que isso seja banalizado e ainda envolvendo meu nome. Mulheres sofrem e morrem todo dia!”

A atriz pediu para que deixassem de propagar “fake news” e banalizar um assunto tão sério quanto o dos relacionamentos abusivos. “Tenham responsabilidade com o que vocês postam e repassam nesse mundo tóxico da internet”, escreveu.