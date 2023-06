Carla Diaz recebe declaração do noivo após ir para final do ‘Dança dos Famosos’

A final do "Dança dos famosos" (Globo) está formada e as mulheres levaram a melhor. Rafa Kalimann, Priscila Fantin e Carla Diaz se apresentaram no último domingo (25) na dança contemporânea e garantiram as vagas. A atriz e ex-BBB, que participou de "A força do querer" ganhou uma declaração em especial. O noivo de Carla, o deputado Felipe Becari, fez um textão para a amada:

“Lembro do dia em que foi convidada, da realização de um sonho antigo, da emoção que me mostrou o cronograma com as datas, enquanto tomávamos café. Lembro que pensávamos na logística de encontros e desencontros até a data final, desconsiderando, assim, qualquer hipótese que você não chegaria lá”, disse ele no Instagram.

Carla se apresentou ao lado do professor, Diego Basilio, ao som de "A boba fui eu". A loira de 32 anos, estreou na TV ainda pequena participando de novelas como "Chiquititas" (1997), "Laços de Família" (2000) e "O Clone" (2001).

Recentemente, Carla se recuperou de um câncer na tireoide. “Foi um momento delicado. Tive que me fechar no meu casulo para entender muita coisa. Precisei me cuidar para depois voar com tranquilidade e saúde”, disse ela, que atualmente está curada.