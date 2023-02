Carla Prata revela ansiedade para avenida: "Adrenalina muito alta"

A apresentadora Carla Prata já está quase pronta para o Carnaval 2023. Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, escola de samba de São Paulo, que desfilará neste sábado (18). A artista falou obre a sua preparação para o desfile e também sobre a sua doença autoimune.

“A alimentação tem que ser ‘pesada’ agora. Essa é a diferença, mas basicamente as coisas que tem na minha dieta é o que eu já faço, até porque eu já sigo uma dieta saudável, anti-inflamatória, sem glúten e sem lácteos. O treino está ficando mais intenso, mais metabólico e exigindo mais de mim”, disse.

Em 2017, Carla, que já foi integrante do balé do programa "Domingão do Faustão", descobriu ter Miastenia Gravis. Uma doença autoimune rara, que provoca fraqueza e fadiga. A doença bloqueia a comunicação entre nervos e músculos.

“Eu fiquei sem força para abrir o olho direito. Então, procurei o meu oftalmologista que maravilhosamente me atendeu e me deu a primeira suspeita. Ele me revirou para tentar descobrir o que era e após ter feito todos os exames e verificado que meu olho estava normal, ele me indicou para um neurologista e aí eu recebi o diagnóstico de Miastenia Gravis”, relembra ela, afirmando que a atualmente a doença está sob controle.