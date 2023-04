Carol Castro estrela filme e retorna a TV, em ‘Amor Perfeito’

Já se foram 20 anos desde que Carol Castro apareceu nas telinhas pela primeira vez como Gracinha, em "Mulheres Apaixonadas". Agora, ela volta a encarar um papel que levanta questões feministas, em "Ninguém É de Ninguém", disponível nos cinemas.

Carol acredita que Gracinha seria vista de outra forma hoje. “Acho que a minha personagem seria menos massacrada”, avalia Carol sobre Gracinha, que na trama acaba engravidando de Cláudio (Erick Marmo). Acontece que o rapaz namorava Edwiges (Carolina Dieckmann). “As pessoas falavam muito: ‘ah, a Gracinha isso e aquilo’. Mas e o Cláudio? Ele também não era um inocente”, reflete. No longa baseado no livro de Zíbia Gasparetto, a atriz de 39 anos dá vida a Gabriela, uma mulher forte e bem-sucedida, que vive um relacionamento conturbado com o marido ciumento, Roberto (Danton Mello).

“Para as mulheres que não tem coragem de sair dessa situação (de relacionamento abusivo), que encontrem um alento, uma rede de apoio”, almeja Carol sobre a expectativa a trama.

A gata também é mais um nome que chegará em breve à novela "Amor Perfeito" (TV Globo), como a garçonete Darlene.