Carol Castro já perdeu a memória, assim como sua próxima personagem

Mãe da protagonista da história, Carol Castro, de 40 anos, vai interpretar Clarice em Garota do Momento. Ela será uma mulher que perde a memória logo no primeiro capítulo. A próxima novela das 18 horas da Globo/TV Anhanguera estreia dia 4 de novembro.



A atriz volta ao passado para extrair uma vivência própria e fazer a personagem. Carol conta que teve perda de memória por um tempo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), ela relembrou o fato.



“Sofri um acidente de bicicleta quando tinha 16 anos, sofri uma forte pancada na cabeça e tive uma amnésia pós-traumática, uma amnésia temporária, ainda bem. Mas eu realmente senti o que é ver estrela, ficar tudo branco. Tive um mecanismo de defesa, de levantar e saber meu nome todo, mas esqueci onde morava, como atravessei a rua”, lembra Carol.



Além da própria vivência, a atriz disse que mergulhou no texto da autora Alessandra Poggi. A personagem começa a história em 1942 e, depois de uma passagem de tempo, vê o desenrolar de sua trama em 1958, com a filha já crescida.