Carol Dieckman relembra nudes vazadas e diz que superou episódio

Há exatos dez anos, Carolina Dieckmann se assustava com a proporção que havia tomado o vazamento de fotos íntimas. Em algumas delas, a atriz aparecia nua e, com as redes sociais em efervescência, não deu outra: as imagens viralizaram rapidamente.

As fotos começavam a ser compartilhadas com velocidade por grupos e páginas on line, mas a Justiça também agiu rápido. No fim daquele ano de 2012, uma lei, batizada com o nome da atriz, foi sancionada para punir quem cometia crimes virtuais.

Foi um final feliz para um episódio desagradável e, segundo Carol Dieckmann, totalmente superado. “Sou feliz de ter como resultado uma lei importante. Nem lembro mais das dores que senti, são menores do que as coisas positivas que aconteceram depois”, diz a atriz de 44 anos.

A loira voltará às novelas a partir de janeiro em "Vai na Fé", próxima trama das 19 horas que substituirá "Cara e Coragem" (Globo/TV Anhanguera).

Sobre sua personagem Carol, não faz suspense: “É a Lumiar, uma mulher metódica, pragmática, que foca o trabalho e, ao mesmo tempo, tem a sorte de ter em sua vida um parceiro (Ben, interpretado por Samuel de Assis). Ambos se gostam, se admiram”, adianta ela, que está de volta ao Brasil, depois de morar seis anos nos Estados Unidos.