Carol Nakamura celebra participação ‘No Limite’

A atriz e bailarina Carol Nakamura, de 40 anos, foi a única celebridade a chegar até a Semifinal de "No Limite" - que aconteceu na última quinta-feira (17) e consagrou Dedé como campeão.

Mesmo não levando o prêmio de R$ 500 mil para casa, a gata se diz surpresa com seu desempenho no reality. A carioca diz que muitos não acreditavam que ela seria capaz de ir tão longe.

“Voltei renovada, precisava desse tempo comigo. Me subestimaram, mas foi legal me descobrir. Aos 40 anos, sem malhar há três e competindo com campeão mundial, triatleta, lutador. Me surpreendi com meu desempenho”, revela Nakamura.

Carol afirma ainda que já teve algumas vitórias no programa. Uma delas foi descobrir novas qualidades.

“Me reconectei com meus valores e vi que sou boa em resistência (mentalidade e cabeça boa e focada) e equilíbrio. Queria essa sensação de me sentir vitoriosa, não por vaidade, mas para ter a sensação de trabalhar duro”, opina.

“Ganhei um público que não tinha, mais conectado com a internet. Eu sou mais da galera de antigamente”, comemora também, a ex-bailarina do Faustão