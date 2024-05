Carol Portaluppi mostra resgate ao pai, Renato Gaúcho

No início desta semana, a modelo Carol Portaluppi, de 29 anos, se emocionou nas redes sociais, ao mostrar o resgate do pai, o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho.

Ele precisou ser retirado às pressas após bairros em Porto Alegre serem invadidos pela água. Aflita, ela disse que estava sem contato com o técnico.

“Tô postando aqui meu pai porque eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não tô em contato com ele porque ele tá sem telefone obrigada quem tá me dando notícias por aqui”, declarou a loira.

Nas imagens divulgadas é possível ver o comandante, de chinelo, deixando o carro de resgate e carregando seus pertences, para seguir a um lugar seguro.

No perfil do nstagram, que conta com mais de 1,9 milhões de seguidores, a jovem vem replicando postagens de resgates no Rio Grande do Sul e divulgando contatos para doações.

Os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude válidos pelo Campeonato Brasileiro foram adiados. O Grêmio, enfrentaria o Criciúma, na Arena do Grêmio. Além do duelo pelo Brasileirão, a partida contra o Huachipato, pela Libertadores, também foi adiada.