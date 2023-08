Carolina Chalita revela que foi vítima de abusos até na infância

A atriz Carolina Chalita, que recentemente foi vista nas telinhas como a personagem Clara da novela "Travessia" (TV Globo/TV Anhanguera), já vivenciou vários relacionamentos abusivos ao longo da vida.

“Já sofri vários abusos, como muitas mulheres, desde quando era uma criança. Quando somos meninas, o risco de vulnerabilidade é altíssimo. Mais de uma vez, voltando de ônibus da escola, fui assediada por homens que se encostavam em mim. Também já sofri assédio em uma festa sem saber que era assédio”, conta ela, que é uma das apoiadoras do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Carolina é uma das convidadas do grupo Mulheres do Brasil, ONG criada para integrar a programação do da campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. A artista irá fazer a leitura dramática da sua peça 'Eu matei Sherazade, Confissões de Uma Árabe em Fúria'.

“Foram muitos os episódios em que passei por essa violação da minha vulnerabilidade. O Brasil é o quinto lugar de feminicídio no mundo, ou seja, somos uma nação doente, que precisa, urgentemente, de tratamento.”