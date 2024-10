Carolina Dieckmann mantém boa relação com redes sociais

Carolina Dieckmann, de 46 anos, é uma das atrizes mais renomadas de sua geração. Em seu perfil no Instagram, a loira costuma conversar com parte dos seus 8,5 milhões de seguidores, além de postar fotos exibindo a boa forma e em contato com a natureza.



A atriz se sente aberta para conversar com os seguidores até quando é criticada. “Tenho essa conversa com meus seguidores com muita tranquilidade e acho que por muito tempo ficamos acostumados a criticar e julgar o outro. Acredito ser um momento de crescimento coletivo. É crescermos coletivamente mesmo”, diz.



“Acho que nas minhas redes sociais estou sempre muito aberta ao diálogo, para receber críticas e falar sobre isso com as pessoas”, completa. Além do trabalho como atriz, Carol tem explorado outras vertentes de sua criatividade e se mostrado ao público em outros lugares.



Ela já fez um show musical, pinta telas e recentemente lançou sua segunda coleção de roupas com estampas criadas por ela. “É uma coisa que tenho feito cada vez mais e me sentido cada vez mais a vontade”, celebra.