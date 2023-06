Carolina Dieckmann não vê Lumiar como uma vilã

Antagonista, talvez. Vilã, nunca! É assim que Carolina Dieckmann vê Lumiar, a sua personagem em Vai na Fé que vem dividindo opiniões e conquistando o público com todas as suas “camadas de humanidade”. De volta às novelas e também ao Brasil após um período com o marido Tiago Worcman nos Estados Unidos, Carol comemora 30 anos de carreira com o mesmo rostinho lindo que sempre nos encantou na TV e a mesma paixão pelo trabalho e, agora, especialmente, pela advogada Lumiar.

Em entrevista ao Gshow, Carolina Dieckmann acredita que Lumiar é uma mulher como qualquer outra que se deixou levar ao perder o controle da sua vida e do seu relacionamento com o marido, Ben (Samuel de Assis), mas que percebe os erros e tenta voltar a acertar. “Eu não consigo ver a Lumiar como vilã de maneira nenhuma”, ressalta. “Vejo que ela é uma mulher que erra, que se perde em algum momento e que ainda está perdida, mas está tentando se achar, tentando acertar.”

Mas, na vida real, Carolina revela que já fez loucura por amor. “A Carol já deve ter feito, não dessas da Lumiar. Mas, para mim, loucura por amor é ficar noites sem dormir para fazer surpresa, dizer que estava indo dormir e pegar um avião no Brasil e aparecer em Miami no dia seguinte. Para mim isso é loucura por amor.”