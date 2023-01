Carolina Dieckmann volta à TV depois da perda da mãe: ‘Tive crise de choro em cena'

Desde 2018 fora das telinhas, após atuar em "O Último Guardião" (Globo), Carolina Dieckmann volta às novelas como Lumiar, em "Vai na Fé", nova trama das sete, que estreia na segunda-feira (16). Na história, a loira odeia o nome que lhe foi dado pelos pais hippies (na trama sua mãe, Dora, é interpretada por Claudia Ohana).

“Sou muito mais filha dos pais da Lumiar do que ela. Eu me sinto absolutamente à vontade nesse tipo de cenário e vivência. Adoro mato, cachoeira, céu estrelado... Ela é meu oposto”, diz a atriz, de 44 anos.

Este é o primeiro trabalho da carioca depois da perda da mãe, Maíra, que morreu em 2019 ao ter um mal súbito. Até então, Carol nunca tinha vivido o luto de uma pessoa tão próxima.

“E a personagem vai ter uma questão com a mãe que ainda não posso contar”, adianta ela.

“Nesta semana, eu tive uma baita crise de choro gravando uma cena. Meu luto tem sido muito ligado à minha arte, nas ilustrações que faço, no que eu escrevo, no que quero fazer como atriz, nas músicas que me emocionam. Embora seja triste, é tão bonito sentir a tristeza e ainda assim ver sentido para continuar, viver e estar aqui pela minha mãe, emocionar a mim e as pessoas”, reflete Carol.