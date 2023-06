Carolina Lemos volta ao Brasil para ficar mais perto da família

Carolina Lemos, modelo e influencer, mora no Reino Unido, mas decidiu voltar ao Brasil para ficar mais perto da família. Ela revela que foi obrigada pelo ex-namorado a fazer um aborto.

“Estava na 6º ou 7º mês de gestação. Não tinha sido planejado, aconteceu. Eu não queria fazer o aborto, mas meu ex-namorado me obrigou”, destaca ela, que conta também que o rapaz não reagiu bem logo quando soube: “Disse que iria me abandonar e simplesmente pagar uma pensão, como o meu pai fazia comigo”, conta.



Apesar disso, a modelo ressalta que não ficará muito tempo no Distrito Federal, onde está a família dela. “Vou ficar cerca de meses. Quero passar um tempo com a minha família. São eles que acolhem sempre e principalmente com essas decepções é bom o colo da família e também por questão de segurança”. Carolina, apesar do momento difícil, não desistiu da maternidade. “Eu quero sim, mas daqui a uns quatro anos. Ainda tenho uma carreira para construir. Quero seja tudo planejado e com a pessoa certa”, afirma.