Carolina Portaluppi faz novo desabafo sobre caso de assédio

Carolina Portaluppi, de 30 anos, fez um desabafo sobre um caso de assédio sexual que sofreu. A modelo usou seu perfil do Instagram para expor um internauta que a assediou por meio do direct da rede social.

“Vocês consideram isso um assédio?? Provavelmente esse post não vai ficar no ar muito tempo, mas eu gostaria de expor esse ser humano @alexcamposfreire porque tudo tem limite! E é bom para vocês verem o que uma mulher passa diariamente com “homens” Vamos denunciar esse perfil? Vocês me ajudam?”, escreveu.

Com a repercussão do caso, a filha de Renato Gaúcho recebeu mais de 5 mil comentários, com o apoio de seus seguidores. Nesta terça-feira (13), a influenciadora gravou uma sequência de vídeos sobre o ocorrido: “Não quero estender esse assunto, não me faz bem, é um assunto que me gera gatilhos. Não vai ser produtivo ficar falando... Isso não quer dizer que vou deixar passar”.

Ela ainda disse que sabe quem é o homem que a assediou. “Mas não adianta vir aqui todo dia e ficar martelando. É uma coisa que acontece diariamente no Instagram. Já sei quem é o cara, inclusive ele tem uma filha de 18 anos, por ironia do destino.”

“O importante pra mim é que muita gente se mobilizou e mandou mensagem positiva”, finalizou ela.