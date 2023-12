Cinnara Leal comemora boa fase na carreira

No ar em dose tripla, a atriz Cinnara Leal, de 46 anos, comemora o reconhecimento na carreira artística. Ela pode ser vista como a jornalista Cecília, em “Fuzuê", na TV Globo; a médica Fernanda, da série "A divisão", do Globoplay; e Neila, mulher do comediante e músico homenageado em "Mussum, o filmis", maior estreia do cinema nacional deste ano.

“A gente luta para ter a constância de estar sempre trabalhando, não ficar só nos pingados a cada dois, três anos. Eu nunca tinha imaginado poder ser vista em três papéis ao mesmo tempo. Fui presenteada pelos orixás e pela minha história, pela minha luta. Para uma atriz preta, isso é tão importante, tão potente! São personagens muito preciosas pra mim”, diz a artista carioca, emocionada.

Madura, ela acredita estar atualmente na sua melhor forma. Mas conta que para isso se esforçou bastante. Principalmente, quando soube que iria interpretar a personagem da novela das sete.

“Comecei os treinos, pra valer, em março. Cecília é boxeadora, e eu também fiz kung fu e muay thai para a personagem. Já tinha praticado capoeira um tempo atrás, quis aprender algo novo. Essas atividades me trouxeram força, noções de autodefesa, postura e determinação”, detalha Cinnara, que também faz musculação e mantém uma alimentação balanceada.