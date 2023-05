Cintia Dicker fala sobre peso após gravidez: ‘A gente segue na luta’

Quatro meses após dar à luz Aurora, a modelo Cintia Dicker, de 36 anos, falou sobre seu peso depois da gestação. A ruiva disse que ainda não voltou aos números antes da gravidez e que quer emagrecer oito quilos.



“Parou aqui na balança e de lá não sai mais. Estou tentando, a gente segue na luta. Uma hora, vai. Agora faltam oito quilos para voltar ao peso que tinha quando engravidei”, disse Cintia.

A esposa de Pedro Scooby declarou que, apesar de ainda não ter retomado o peso de antes, que está se sentindo bem e que retornou aos trabalhos.

“Mas já estou me sentindo bem, já dá para trabalhar e está tudo certo. Não voltei ainda, não (ao peso anterior). Tudo no seu tempo”, completou.

Natural de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, a modelo e influenciadora digital ainda contou em seu perfil no Instagram, os apelidos que Aurora já tem: bebezuka, pituca e baby dino.

Cintia dividiu com os seguidores, que as viagens do marido, são os maiores desafios do relacionamento. O surfista costuma viajar bastante para procurar as melhores ondas ao redor do mundo, além de visitar os filhos em Portugal com frequência. Para amenizar a falta do ex-BBB, ela disse que conta com ajuda da mãe, da sogra e até do cunhado.