Clara Moneke faz balanço de 2023 e comemora sucesso na TV

A atriz Clara Moneke, de 25 anos, tem motivos de sobra para comemorar o ano (intenso) que teve em 2023. Novata nas telinhas, a jovem brilhou como Kate, da novela "Vai na Fé" (TV Globo).

“Esse foi um ano de transformações, é um novo momento para mim. Nunca me imaginei no mundo do audiovisual”, revela.

“A Kate e a novela “Vai na fé” são uma representação de que as empresas estão escutando as pessoas. Há uma demanda por novas histórias e narrativas. Poder ter sido uma das representantes dessa mudança que vem acontecendo é muito importante. Só o meu corpo ali, sendo uma mulher jovem, preta, retinta e de uma família humilde, já representa tudo. Estar nesse lugar de inspirar outras meninas que se identificam comigo também é incrível”, completa.

Clara também protagonizou ainda o filme "Ritmo de Natal", exibido como especial na TV aberta. Ele dividiu cenas com Taís Araújo e assume que a cobrança para continuar arrebentando aumentou. “É difícil lidar com isso quando você é uma pessoa pública...No geral, acho que consigo lidar com isso de forma saudável”, explica a artista, que namora o diretor criativo Tácio Fidelis.