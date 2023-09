Claudia Abreu cai em golpe ao comprar passagem aérea

A atriz Cláudia Abreu, de 52 anos, fez um alerta por meio de suas redes sociais, após ter sido vítima de golpe na internet ao comprar passagens aéreas. Através dos Stories de seuperfil no Instagram, Claudia relatou ter sido levada ao erro ao clicar em um anúncio falso que usava o nome de uma empresa conhecida, a Decolar.

“Amigos, comprei uma passagem pela Decolar (agência de viagens), porém foi em anúncio pelo Instagram, que me direcionou para um perfil falso. Paguei no Pix. Nunca façam isso. Entre na página oficial sempre e se certifique que seja aquele valor”, escreveu ela ao exibir um print de sua conversa com o perfil falso, por meio do WhatsApp.

A artista carioca achou que estava adquirindo passagens de ida e volta do Rio de Janeiro para São Paulo. Na publicação, ela mostrou também o anúncio ‘fake’ que a levou ao erro.

Para evitar ser vítimas de crimes digitais como esse, é importante sempre realizar as compras pelos canais oficiais das companhias. Além de, constantemente verificar a URL. Para isso, o consumidor deve procurar por “https://” no início da URL, já que esse “S” no final indica que existe uma criptografia no fluxo de informações transacionadas por meio de determinado site. Um símbolo de cadeado na barra de endereços também representa um indicativo de conexão segura.