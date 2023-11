Claudia Leitte lança música que dá início a nova fase de sua carreira

Claudia Leitte já está em ritmo de carnaval. Para aquecer as emoções e a temporada de trios elétricos e folias, a cantora lançou, na sexta-feira (10), o primeiro single dessa nova fase, Liquitiqui, em uma versão bilíngue do hit lançado em 2022 pelos caribenhos Kes e o cantor J Perry.

Em coletiva de imprensa em São Paulo, na quinta-feira (9), Claudia apresentou a novidade esbanjando animação e comentou a equiparação de sempre com Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Essas duas últimas, inclusive, deram um beijo durante um show no Rio de Janeiro, no mês de outubro.

“Eu amo Ivete e Daniela. Eu sou a caçula desse trio elétrico, e as duas são mulheres diferentes, fazemos música baiana e a gente se diverte junto quando estamos juntas. Eu tenho admiração por elas, eu disfarço, eu não disfarço, amo, maravilhosas, o tempo todo”, começou Claudia, elogiando as colegas. “Nós três temos relacionamentos íntimos, dividimos muitas coisas, pessoais mesmo. Nós três não vamos nos beijar (risos).”

Claudia Leitte também prepara um novo DVD ao vivo, a ser gravado nos dias 8 e 9 de abril do ano que vem, no Vibra São Paulo.