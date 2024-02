Claudia Leitte se prepara para encarar ‘maratona’ no carnaval

Para a cantora Claudia Leitte, o carnaval é uma época mágica, que excede a musicalidade. “O carnaval é mais do que uma festa, é uma vibe poética e lúdica. Todos se unem na mesma frequência, vibrando com a mesma energia, seguindo o mesmo fluxo e propósito.”

A artista, de 43 anos, reforça que após a pandemia de Covid-19, a festa se tornou ainda mais relevante: “Ganhou um valor ainda mais especial. Espero que isso nunca acabe. Além de ser uma explosão cultural, movimenta a grana na cidade”, afirma ela, em especial sobre o carnaval baiano.

“Eu me orgulho muito do carnaval da Bahia, é algo impressionante. São sete horas de música ininterrupta”, acrescenta. Para enfrentar essa verdadeira maratona, Claudia investe na preparação física e vocal. “Diariamente, durante os períodos de festa, faço exercícios para fortalecer os músculos e melhorar minha performance vocal”, diz.

“A fonoaudiologia é essencial, e minha fonoaudióloga, com quem estou há 20 anos, é o amor da minha vida... O alongamento é crucial, pois aquece a laringe, pois as pregas vocais são músculos, e há uma conexão entre os músculos do corpo e os da laringe. É aí que o juízo começa a funcionar, e eu sigo malhando, fazendo tudo direitinho”, finaliza.