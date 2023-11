Claudia Raia celebra retorno às novelas após nascimento de Luca

Aos 56 anos, a atriz Claudia Raia tem vivido uma série de transformações, tanto em sua vida pessoal, como no trabalho, após a chegada do filho caçula: Luca, de 8 meses.

Depois do nascimento do bebê, a atriz voltou ao ar como Emengarda, mais conhecida como Emmy, a mãe de Luigi (Rainer Cadete), na novela "Terra e Paixão" (Globo). A personagem é uma força da natureza e vai deixar sua marca em Nova Primavera.

“Ela é 171 pesada! O filho é peixe pequeno perto dela. Emmy é bandida de carteirinha, ladra e caçadora de homens ricos. Sem escrúpulos”, descreve Claudia.

A participação da atriz na trama marca seu retorno às novelas após quatro anos. A experiência não tem sido fácil.

“Desde “Verão 90” (2019), eu não fazia novela. Veio a pandemia, depois a gravidez. Eu estava com saudade, e as pessoas também. Fui aplaudida e homenageada no set. Tenho 40 anos de história dentro da Globo, comecei aos 17. Isso acalentou meu coração e diminuiu o impacto de ter ficado longe do Luca. É essa coisa de cordão umbilical que ainda não cortou, sabe? Eu ainda estava muito ligada ao bebê e foi um pouquinho sofrido. Mas sobrevivi”, diz ela, que já é mãe de Enzo, de 26 anos e Sophia, de 20 anos.