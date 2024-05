Claudia Raia divide rotina puxada com a criação do filho mais novo

Claudia Raia, de 57 anos, tem se desdobrado para dar conta da rotina. Ela e prepara para estrear nos teatros e acompanha os primeiros passos do caçula, Luca, de apenas um ano.

“A gente faz sete sessões por semana e é puxadíssimo. Estou na ativa, faço aula de balé, malho, é um dia a dia bem corrido. Me preparei para esse espetáculo, perdi quase 15 quilos durante os ensaios e fazendo dieta”, revela Claudia, que também é mãe Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21 anos, frutos do casamento com o também ator, Edson Celulari, de 66 anos.

Quem espera vê-la nas telinhas precisará ter paciência. Sua última participação foi em "Terra e Paixão", na TV Globo. Agora, Raia está de saída do banco fixo de atores da emissora.

“Meu contrato com a Globo termina agora, em julho, depois de 40 anos ininterruptos. Tenho muita gratidão por ter ficado lá, por ter formado toda a minha personalidade profissional ali... Agora é hora de fazer outras coisas. Não tenho nenhum projeto de audiovisual, mas temos muitos projetos de teatro e as coisas vão aparecendo”, afirma.

“Acho bonito também esse meu segundo ato mais livre e que faz parte desse momento que estou vivendo”, reflete ela.

