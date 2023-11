Cleo brinca sobre os vários casamentos do pai, Fábio Jr.

A atriz e cantora Cleo, de 40 anos, planeja a quarta festa de casamento com o marido, Leandro D’Lucca. A ideia é comemorar no ano que vem na Itália. E seguindo tradições locais, com toda a comunidade participando e amêndoas sendo jogadas nos noivos em vez de arroz.

“É que casar é bom demais! Em antigos relacionamentos eu já tinha morado junto, feito união estável, mas fazer festa mesmo nunca tinha feito. Leandro, também não. Eu entendo meu pai agora (risos)! A diferença é que estou casando várias vezes com a mesma pessoa”, brinca ela, fazendo referência ao cantor Fábio Jr., que se casou sete vezes.

“Vai ser uma celebração com a família do Leandro, vou me casar de novo toda de branco e seguir as tradições por lá”, acrescenta.

O casal se casou pela primeira vez em julho de 2021, em meio à pandemia, apenas no civil. Em 2022, eles fizeram uma cerimônia para os familiares, em uma Casa de Candomblé. Em Julho, deste ano, fizeram uma cerimônia em uma cachoeira no interior do Rio de Janeiro.

“Eu sou muito apaixonada pelo meu marido”, reforça a artista, que pode ser vista nos cinemas no longa "Eu sou Maria". O filme estreou nesta quinta-feira (30), no elenco estão ainda a atriz Clara Moneke, Ruan Aguiar, Drico Alves, entre outros.