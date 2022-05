Cleo já ficou com dois homens ao mesmo tempo

Dona de um talento ímpar nas telinhas e nos palcos, a atriz e cantora Cleo é um fenômeno também quando o assunto é sexo. A artista de 39 anos não tem tabus e fala abertamente sobre sua vida sexual, com direito a confidências de algumas de suas experiências mais picantes.

Atualmente casada com o empresário Leandro D’Lucca, a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. é considerada um símbolo sexual. Recentemente, Cleo disse em entrevista ao canal do YouTube Theodoro Cochrane já ter realizado vários fetiches como por exemplo, fazer sexo no avião, em locais públicos e fazer sexo a três.

“Lembro de sempre o trisal ser duas mulheres e um homem. E eu tinha tido experiências com dois homens. As pessoas falavam: ‘Ai, mas o homem pegando homem’.

Então perguntava: ‘Por que mulher pegando mulher é sexy e homem pegando homem não é?”, afirmou ela.

A gata também falou que já foi viciada em pornô, mas diminuiu a frequência deste tipo de conteúdo.