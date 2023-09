Cleo reflete sobre vulnerabilidades em novo álbum

Prestes a completar 41 anos, no dia 2 de outubro, Cleo investe cada vez mais na carreira de cantora. Na sexta-feira (22), ela lançou o álbum "Dark Pop". O novo trabalho mostra reflexões sobre relações abusivas e amor-próprio da artista.

“Eu acredito na vulnerabilidade, não veria por que não expor esse tema. Acho que a vulnerabilidade anda junto com a força. Não é uma coisa ou outra”, reflete.

A filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Júnior reforça que participou de todas as etapas da produção do novo álbum, inclusive das composições, e acredita na importância dos temas retratados.

“Eu gostaria de ter tido isso (abordagem sobre esses temas) quando era mais nova, gostaria que esse fosse um diálogo social debatido, porque teria me ajudado muito”, diz. “As pessoas ainda culpam a gente pela forma como a gente reage ao abuso que nos foi feito. Eu sou artista, eu mexo com as minhas emoções… não tem muito como fugir disso. Mas com certeza a terapia me ajuda muito”, completa Cleo.

O projeto conta com 10 faixas e com participações especiais de Johnny Hooker, King, Chameleo, Azzy e Karol Conká.