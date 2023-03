Cleo relembra protagonista sedutora de ‘Araguaia’

Cleo foi protagonista de uma novela pela primeira vez em 'Araguaia' (2010), trama de Walther Negrão, que está disponível na Globoplay como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia da Globo feito pela plataforma de streaming.



Na história, a atriz interpreta a sedutora Estela, personagem que se envolve com o mocinho Solano (Murilo Rosa), filho de seu ex-marido Fernando (Edson Celulari). “Foi a minha primeira protagonista na teledramaturgia. Então, o trabalho em si foi muito marcante. Acredito que essa personalidade mais misteriosa da Estela foi o que mais me chamou a atenção e imagino que do público também. Em uma época na qual mocinhas e vilões eram muito bem definidos nos projetos, Estela vem nessa linha mais nebulosa que você não sabe se concorda ou não”, destaca Cleo.

Longe das novelas desde que atuou em 'O tempo não para' (2018), a artista de 40 anos conta ter vivido experiências inesquecíveis nos bastidores de 'Araguaia'. “Esse trabalho foi uma experiência muito importante para minha formação como atriz e pessoa. Algo marcante foi quando viajamos para São Félix do Araguaia, no Mato Grosso”, recorda a carioca, afirmando que vai rever o trabalho na telinha.