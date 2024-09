Colombiana Karol G se declara para os fãs brasileiros

A cantora colombiana Karol G, de 33 anos, já está em solo brasileiro. Ela irá se apresentar no Palco Mundo, no Rock in Rio, nesta sexta-feira (20). Em uma postagem no Instagram, a gata, que está aprendendo português, escreveu, com alguns errinhos aqui e ali, mas fez questão de expressar seu carinho pelos fãs brasileiros: “Eu ‘ti’ amo, Brazil. Estou muito nervosa y animada para vê-los. Saúde”, disse ao postar uma foto tomando um drink em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A noite promete muita animação. Pabllo Vittar e a cantora iraniana Sevdaliza revelaram que farão uma participação especial no show de Karol G. Juntas, elas devem fazer uma versão ao vivo do hit "Alibi".

Nascida em Medellín, Karol lançou seu álbum de estreia, "Unstoppable", em 2017. Dois anos depois, viralizou com "Tusa", parceria com Nicki Minaj. Atualmente, ela é uma das maiores cantoras latina e dona do Grammy Latino 2023 de “Álbum do Ano” com "Mañana Será Bonito".