Com 40 anos de carreira, Malu Mader estreia 1ª série de ficção científica

Aos 56 anos, Malu Mader já foi uma estudante romântica e reprimida ("Anos Dourados", 1986), motoqueira ("Fera Radical", 1988), modelo ("Top Mode", 1990), policial culpada, em "A Justiceira" (1997), entre outros papéis marcantes na Globo. Fora da emissora desde 2018, a atriz agora põe sua versatilidade à prova ao participar da primeira série de ficção cientifica de sua carreira.

Ela está no elenco de "Mila no Multiverso", que estreia hoje no Disney+. Na produção, Malu, vive uma cientista que é perseguida após descobrir a existência de múltiplos universos, e conta que não foi fácil entender as complexidades da personagem.

“Muitas coisas eram novidade, me senti como se estivesse começando. Contei muito com a ajuda do elenco mais jovem, eles estavam mais inteirados em perceber a multiplicidade de universos. Eu perguntava direto o que eu era em cada cenário”, conta.

Além da discussão sobre um novo mundo, a produção tem mensagens interessantes a passar, afirma a atriz. “A série propõe dialogar e ter empatia, fala sobre diversidade de um jeito didático e metafórico. Cada um de nós é um universo em particular”, explica a mulher do músico, Tony Bellotto.