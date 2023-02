Confinada no ‘BBB-23’, Bruna Griphao lança o single ‘Bandida'

Mesmo confinada na casa do Big Brother Brasil (TV Globo), como integrante do Camarote da edição de 2023 do reality, Bruna Griphao, de 23 anos, se lança como cantora e compositora.

Em rotação nas plataformas digitais, desde segunda-feira (6), o single "Bandida" marca o início da carreira musical da artista carioca, até então conhecida somente como atriz´ e influenciadora.

“Eu sempre quis trabalhar com música. Só que me achava meio impostora nesse ramo, achava que não era pra mim. Coincidentemente, em vários trabalhos (de dramaturgia), eu tinha que cantar. Fazia o teste cantando e passava. Na pandemia, comecei a fazer aulas de canto”, contou Griphao, no Instagram.

Além de "Bandida", a loira deixou outro single pronto, mas que ainda não teve a data de lançamento divulgada.

Também integrantes do BBB-23, a cantora Marvvila e o rapper MC Guimê lançaram singles, apostando na visibilidade da atração. Ao que tudo indicam os artistas esperam repetir a receita de sucesso feita pelo cantor Rodolffo (dupla com Israel), que na edição de 2021, lançou o hit "Batom Cereja" e viralizou nas redes sociais com a canção.