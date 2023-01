Confinada no 'BBB-23' Marvvila lança música com Kevin O Chris

Assim como outros cantores que integraram o elenco do programa Big Brother Brasil (TV Globo), Marvvila deixou prontas algumas gravações antes de se confinar na casa do 'BBB-23'. A cantora de 23 anos, deixou pronto uma música em parceria com o funkeiro Kevin o Chris.



A canção 'Maliciosa' foi disponibilizada em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (20), misturando funk e pagode, estilo dos dois artistas.

Carioca de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, a artista gravou o primeiro CD gospel aos nove anos, antes de se interessar pelo pagode. Ela já participou do reality musical The Voice Brasil, mas acabou eliminada na batalha dos técnicos.

O BBB-23 começou difícil para Marvvila. Na primeira prova, que valia imunidade, ela e Chris (sua dupla) foram os segundos eliminados perdendo a chance de fazer a prova do líder que acontece nesta quinta-feira (19). Para piorar, no primeiro jogo da discórdia, os dois foram os mais votados (junto com Fred Nicácio e Marília) pela casa como dupla de menos sintonia com as outras.