Conheça a estrela do jazz, Samara Joy, que venceu Anitta no Grammy

Aos 23 anos, a cantora estadunidense, Samara Joy, levou para casa o desejado Grammy de Melhor Artista Revelação. Na categoria, também, foram indicados os roqueiros italianos do Maneskin e a carioca Anitta. A cerimônia aconteceu no último domingo (5), em Los Angeles (EUA).

“Estar aqui, apenas sendo eu mesma, sendo quem eu nasci, sou tão grata”, disse emocionada Samara ao receber o gramofone. “Foi uma grande noite para mim”, acrescentou.

Anitta, primeira brasileira a ser indicada a um dos prêmios principais do Grammy em quase 50 anos, era uma das favoritas, mas voltou para a casa sem estatueta. Após a derrota, fãs brasileiros encheram as postagens de Joy com comentários ofensivos. Mas afinal quem é Samara Joy?

Samara nasceu no Bronx, bairro de Nova Iorque, que é considerado o berço do hip hop. Ela vem de uma família musical. Seus avós fundaram o grupo gospel The Savettes e seu pai tocava baixo na banda de Andraé Crouch.

A jovem seguiu a tradição familiar, começou cantando na igreja e anos depois entrou para uma banda no colégio. Ela ficou conhecida ao ganhar a competição Sarah Vaughan International Jazz Vocal em 2019 e lançou seu primeiro álbum, "Samara Joy", dois anos depois. Em 2022, lançou "Linger Awhile", seu segundo disco. Atualmente, ela tem mais de 225 mil seguidores no TikTok e mais de 2,4 milhões de curtidas acumuladas. Ela vem sendo comparada a grandes ícones, como Aretha Franklin e Ella Fitzgerald.