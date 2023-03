Courteney Cox se arrepende de ter feito procedimentos estéticos

Aos 58 anos, Courteney Cox, a eterna Monica do seriado "Friends", refletiu sobre envelhecimento e disse que se arrepende de fazer preenchimentos faciais quando nova. Em uma entrevista, a atriz afirmou que não percebeu como estava ficando “estranha” e disse que retirou os procedimentos.

“Pensar que estava envelhecendo quando eu era muito jovem, é apenas uma chatice, uma perda de tempo. É um efeito dominó, é como se você não percebesse que parece um pouco estranho, então continua fazendo porque, para você mesmo, você continua a parecer normal”, comentou no podcast Gloss Angeles.

A artista, que é natural do Alabama (EUA), ainda disse que, depois de perceber que ficou diferente para as outras pessoas, resolveu retirar as intervenções. “Graças a Deus elas são removíveis. Eu errei muito e felizmente consegui reverter a maior parte disso. Agora eu sou apenas velha”.

Courteney ainda admitiu que esses procedimentos são o maior arrependimento de beleza que tem e que fica surpresa quando encontra fotos suas mais jovens. “Eu olho para fotos minhas de quando achava que estava bem e não consigo acreditar”.