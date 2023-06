Cris Casttiel atrai vários jogadores de futebol para site adulto

A modelo e atriz Cris Casttiel vai liberar seu perfil no OnlyFans para os craques, já que se tornou musa de time de futebol. Atriz das pegadinhas de João Kléber e doTeste de Fidelidade, ambos na RedeTV!, ela foi eleita a Miss do Internacional 2023. Além da TV, ela investe na plataforma de conteúdo sensual.



“Vai ter conteúdo liberado para eles, é um ânimo fora de campo. E vai ter que sair só goleada”, diz aos risos. “Muitos jogadores já assinaram meu OnlyFans, principalmente do Internacional e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não quero exposição. Eles são discretos, mas bem atirados e tem muitos fetiches. Inclusive já conheci alguns pessoalmente, mas não sou maria-chuteira. Aconteceu por acaso”, diz.



Cris conta que enviou mensagens no direct para alguns craques queridinhos. Com um link especial, eles garantem acesso grátis ao perfil dela com direito a todo o conteúdo sem censura. Como ela representa o Internacional no concurso, Cris também pensa em presentear a torcida com descontos e prévias grátis dependendo do desempenho do time em campo.

No OnlyFans, Cris posta conteúdo sensual e alguns vídeos mais picantes. Mas nada tão explícito como outras modelos da plataforma. “Não faz meu estilo. Gosto de vídeos mais envolventes, com historinha e uma pegada mais sexy. Não tem nada vulgar ou escrachado.”