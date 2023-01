Débora Ozório promete ser destaque na TV em 2023

Após destaque na novela "Além da Ilusão" (TV Globo), Débora Ozório se prepara para sua estreia no horário nobre da emissora Em "Terra vermelha", trama que substituirá "Travessia", ela será Petra, jovem que surgirá na trama de Walcyr Carrasco parecendo ser do bem, mas ao longo da história se mostrará instável, vingativa e viciada em remédios. Débora tem tudo para brilhar na TV em 2023, e sabe dessa grande oportunidade que tem nas mãos.

“Estou com muita expectativa e muito feliz com esse trabalho. Eu vou me dedicar e entregar o máximo”, afirma a atriz, de 26 anos.

Na produção ela será filha dos personagens de Gloria Pires (Irene) e Tony Ramos (Antônio La Selva). “Estou muito, honrada em ser filha dos dois... Eu acho o Tony uma das pessoas mais elegantes, mais sábias. E a Gloria é um baita talento!”, comemora.

“Eu não sei muito sobre a personagem ainda... Não posso afirmar se é uma vilã ou não. Mas fico bem animada de mostrar um outro lado, uma outra vertente de atuação, diferente dos meus papéis anteriores”, explica, mantendo o suspense sobre a personagem.