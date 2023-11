Débora Ozório se comove com situação de personagem

No ar como Petra, uma jovem cheia de traumas, a atriz Débora Ozório afirma que na vida real é muito diferente de sua intérprete da novela "Terra e Paixão", trama das 21 horas.

“Nunca passei por um relacionamento abusivo, mas acredito que todas nós já experimentamos alguma situação desconfortável. A gente vem lutando para que isso mude. Fico feliz em ser porta-voz desse tema tão necessário. Já ouvi relatos muito comoventes. Não tem como a gente não se colocar na dor do outro... Isso me toca forte”, desabafa.

Na ficção, Petra também é dependente de remédios tarja preta. “Nunca usei e não sou a favor de usar medicamentos sem prescrição médica. Conheço pessoas que passam por crise de ansiedade e depressão. Acho que a melhor forma de a gente apoiar é incentivando a procurar ajuda profissional. Tem gente que diz que é coisa de maluco, mas isso está completamente fora de lugar. Eu faço terapia e acho muito importante. A gente descobre conflitos, trata”, acrescenta Debora, que tem pelo menos uma sessão por semana há dez anos.

“É a primeira vez que faço uma personagem com a idade que eu tenho. Foi um caminho natural que veio junto com o meu amadurecimento. Acredito muito que as coisas acontecem na hora certa”, comemora a atriz, que completou 27 anos recentemente.