Dandara Mariana atuará com o pai humorista em ‘Encantado’s’

Pai e filha estarão juntos na telinha. Romeu Evaristo, de 67 anos, e Dandara Mariana, de 34 anos, atuarão em Encantado’s, nova série da Globo, que terá Luís Miranda como protagonista. A produção estreia nesta terça-feira (2), na TV Globo/TV Anhanguera.

Romeu ficou conhecido por atuar como o Angolano no extinto Zorra Total. Além disso, o veterano foi o Saci Pererê do Sítio do Picapau Amarelo, entre 1977 e 1986. Nos últimos anos, ele apareceu em episódios do Mister Brau, e Xilindró e Treme e Treme (do Multishow).

Recentemente, Dandara que também é bailarina, estreou no comando de Sereno, novo podcast sobre bem-estar e relaxamento do Globoplay. O programa tem como objetivo guiar, por meio da voz, a imaginação dos ouvintes com cenários de florestas de contos de fadas.

“Nunca tinha feito uma narração para uma série em áudio, e, de fato, foi um trabalho relaxante, pois me senti muito à vontade nesse processo”, disse ela, que ainda pode ser vista no ar nos últimos capítulos da novela Travessia. O destino amoroso de Talita, sua personagem, inclusive, é um dos desfechos mais aguardados pelo público.