Dandara Mariana desabafa após assalto em casa

Dandara Mariana ainda está assustada após ter sua casa invadida por homens armados na última semana. A atriz, de 33 anos, contou que não está conseguindo dormir sozinha. Ela vive com os pais, Beth Nahas e o ator Romeu Evaristo, além do irmão, o cantor Noah Nahas, numa área nobre do Rio de Janeiro.

Os assaltantes, encapuzados, levaram vários bens, entre celulares, laptops, e joias, alguns de valor afetivo. “Foi uma semana muito difícil. Você parte do princípio que a sua casa é o lugar onde você está seguro. Todas as vezes que eu chego no meu prédio eu penso ‘ufa, graças a Deus, obrigada meu Deus, estou dentro de casa’”, começou.

“Então quando você vê dentro da sua casa pessoas encapuzadas, armadas, roubando coisas que você conquistou durante a sua vida, roubando coisas não só materiais, mas de valor afetivo, é muito chocante”, explicou ela, que assim como a família, foi amarrada.

Os suspeitos do crime ainda tiraram fotos com a atriz. “Ninguém está bem em casa e cada um tem uma reação, a ficha demora a cair”, completou ela.