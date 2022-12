Dandara Mariana faz balanço sobre a vida

No ar em "Travessia" (Globo), como a personagem Talita, Dandara Mariana, de 34 anos, está namorando á seis meses o ator e rapper Dhon, de 26 anos, seu colega de elenco de "Encantado’s". O casal se conheceu durante as gravações da série da Globoplay. A atriz não esconde a felicidade.

“Nada melhor nessa vida do que sorrir, né? O Dhon, meu momento profissional, o reconhecimento das pessoas... Tudo isso contribui para a minha felicidade e a minha beleza, atualmente”, confessa ela.

A artista diz admirar sua personagem na trama de Gloria Perez. Talita, que é a queridinha de Guerra (Humberto Martins), é assessora de marketing e a responsável por apresentar um assunto ainda novo: o metaverso, ambiente imersivo construído por tecnologias como realidade virtual.

“Tive que pesquisar bastante sobre o assunto. Sou uma pessoa que vive no celular, viciada mesmo. Acordo e vou dormir com o aparelho na mão. Mas nunca tinha mergulhado nesse universo do metaverso... Tenho questões quanto a esse tema e acho muito interessante ser a responsável por levá-lo ao público da novela. De alguma maneira, a gente já está envolvido por isso: na internet”, opina.