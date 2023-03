Dania Mendez esteve em outros realities e participou de clipes

A modelo e influenciadora Dania Mendez, de 31 anos, passou a integrar o 'BBB-23', após o intercâmbio entre os realities Brasil e México. A gata que ficará uma semana na casa, soma mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela revelou que foi traída pelo ex-noivo Lorduy, integrante do grupo Piso 21. O relacionamento terminou no final de 2021.

Além do 'La Casa dos Famosos' (espécie de Big Brother do seu país natal), ela já participou de outro reality, o 'Acapulco Shore', em que protagonizou diversos barracos. No currículo Dania tem aparições em clipes de famosos, entre eles do cantor Maluma. Atualmente ela é apresentadora do programa Los 40 MX.

Em menos de 24 horas dentro do 'BBB-23', a mexicana virou um dos assuntos mais falados da web depois da festa do líder Guimê. A família da famosa não gostou do que viu. Nas redes sociais, o irmão de Dania, Julio Hernandez, se pronunciou sobre as investidas de MC Guimê e o ‘selinho’ de Cara de Sapato. “É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher”, declarou. Quem também não gostou nada do que viu em cenas da festa foi o ator Arturo Carmona, affair da modelo no reality mexicano.