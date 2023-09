Daniella Cicarelli volta à TV após uma década

Daniella Cicarelli, de 44 anos, está de volta à TV cerca de uma década após sua última participação como apresentadora. A ex-modelo vai comandar o programa Socorro, Cicarelli, que estreia às 21h do dia 24 deste mês na Pluto TV e no dia seguinte, no mesmo horário, na MTV Brasil.



Na atração, que terá exibição quinzenal, Cicarelli é apresentada como uma “fada madrinha moderna da internet”. Ela vai dar dicas sobre amor, tentar resolver os problemas da audiência com conselhos bem-humorados e tentar fazer os espectadores darem mais “matches” em aplicativos de relacionamento.



O Socorro, Cicarelli vem na esteira da reedição do Beija Sapo, programa apresentado por ela entre 2005 e 2007 e que vai voltar a ser produzido com a atriz Valentina Bandeira dia 17.



Cicarelli foi um dos nomes mais famosos do Brasil na primeira década dos anos 2000. Após uma rápida experiência como atriz, ela passou a comandar atrações na antiga MTV Brasil, como MTV Sports, Notícias de Biquíni e Daniella no País da MTV e o sucesso Beija Sapo.