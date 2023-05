De volta às novelas, Débora Falabella tem agenda cheia

A atriz Débora Falabella, de 44 anos, está com a agenda corrida em maio. A artista mineira está em cartaz nos cinemas com "Bem-vinda, Violeta!". Ela também retornou às novelas, em "Terra e Paixão", na faixa das 21 horas da TV Globo. Além de, ter estreado esta semana, na mesma emissora a segunda temporada da série "Aruanas".

Na novela, Débora é Lucinda, uma gerente de cooperativa agrícola que vive em um relacionamento abusivo com o marido, interpretado por Ângelo Antônio. Lucinda tem um filho vítima de bullying e é irmã de Anely (Tatá Werneck). A trama é a primeira novela de Débora em seis anos, desde que atuou em "A Força do Querer" (2017).

“Eu diminuí muito o meu ritmo de trabalho depois que virei mãe”, explica. “Estava com muita saudade de fazer novelas, mas tinha esquecido o trabalho que dava”, brinca ela.

Falabella ressalta a importância de usar a visibilidade da produção para tratar de temas importantes, como a violência doméstica. “A novela leva o assunto a lugares em que a discussão talvez não chegasse com a mesma força. Nós mulheres temos tido cada vez mais voz e coragem para falar sobre o tema, mas às vezes isso não chega no interior do interior do Brasil. Mas a novela chega”, aponta.